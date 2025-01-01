Музыка 2025 года
1 719 треков.
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Все треки 2025
Valentin
Qayda
02:47
Azlar & Azamat
Yangi yil
03:40
Mushtariybegim
Kuydirgi
03:14
Sunnat Samo
Tog’a-tog’a
03:37
J.R.B
One moment
03:55
Ulug'bek Odilov
Sevdimmi
03:29
Yodgor Mirzajonov
Qizim
02:24
Hosila Rahimova
Qora Bayir
03:38
Abduvali Rajabov
Alifa
04:11
Shahriyor
Meni sev
03:33
Zamira Ravshan
Sog'inib
04:11
SSS SABINA
Любила ли я
04:15
NouMo & Shax & Black Boy
XA ASA
03:35
Xamdam Sobirov
Qayt (2026)
01:20
Nodiraxon Subhonova
Ko'rishaylik
01:36
Mahliyo Omon
Kechalar
02:09
J.R.B
Where is youre love
03:24
J.R.B
Umbrella
03:27
Narzullo Norov
Adosiman
03:24
Abdurashid Yo'ldoshev
Меракси
03:00
Nodirbek Toshmatov
Boraver
03:39
Aziza Mamadmurodova
Dadajon
04:56
Muhammadali Tufliyev
Marjonam
02:19
Nurillo Emin
Go'zalim
03:19
Alisher Fayz
Biyo-biyo
03:16
Muhammad Sobir
Rose in the Desert
03:16
Dovlet Kerimberdiyev
Leyli
03:06
Gulsanam Mamazoitova
Rum taki-tak
03:23
Ravshanbek Xusenov
Chashman siyoh
02:52
Kumush & Kamron
Umr
03:36
Shoxruh Iskandarov
Oppoq qor
03:17
Sadoi Isfisor
Karnaynavozoni
03:06
Zamira Ravshan
Seni sevardim
03:50
Shohnur
Ko'zlaringa ishonib qolibman
02:48
Muhammad Sobir
Odamlar
02:04
Shokir & Nodi
Tuz
02:52
Feruzbek Rahimov
Suymaganlar
04:09
Di Icon
Sog'inganda
03:54
Muhammad Sobir
Bo'ldi bas
02:24
Elmurod Ziyoyev
Lablari
03:44
Boburmirzo Beyjonov
Mening onajonim
04:19
Obid Shox
Qarzing qachon berasan jo'ra
03:57
Shoxsulton Muxitdinov
Ey nafs
04:20
Xurshidbek Qahhorov & Munisa Norsafarova
Balosan
03:52
Muhammad Sobir
In Kashmir
03:02
Dilnoza Mirzayeva
Yolg'on dunyo
03:18
Ozodbek Nazarbekov
Dekabrning o'ttiz birida
03:54
Muzaffar Qurbonov
Yondimey yomon
03:50
Akramjon Xotamov
Duxtari Nozuk
02:54
Barno Homidova
Sevaman sani
03:42
Dildora Asqarova
Yolg'iz onalar
04:02
Janob Rasul
Soxtalar (Remix)
02:54
Davlatbek Niyozov
Do'stim emassiz
03:10
Rustamjon Mamasoliyev
Ishqingda kasal qilding
03:03
NavaMusic
Violin Mirage
02:10
NavaMusic
Velvet Dunes
02:40
NavaMusic
Strings of the Sun
02:54
NavaMusic
Sandwave
03:20
NavaMusic
Rhythm of Silk
03:53
NavaMusic
Mystic Flow
03:07
NavaMusic
Moonlit Oud
02:29
NavaMusic
Golden Horizon
03:53
NavaMusic
Echoes of Oud
03:04
NavaMusic
Desert Strings
03:53
Isomiddin Nur
O‘n ikki yil
03:33
Muhammad Sobir
Луна Кашмира
03:39
Abdulla Qurbonov & Shoxrux Xamdamov
Oy qiz
02:35
Ortiqboy Ro'ziboyev
Ochildi gul
03:44
Pahlavon Ma'ruf
Gulim
02:39
Zamira Ravshan
Otam
03:06
Jasurbek Parpiyev
Nasibajon
03:27
Abdulla Qurbonov & Shoxrux Xamdamov
Oy qiz
02:30
Begzod Ismoilov
Suguray
03:05
Ямаджи
ML
02:30
J.R.B
Night love
03:12
J.R.B & Sokak47
Cukur
02:19
J.R.B
Habibi
04:09
Rasulbek Ahmedov
Olisdagi yaqinim
03:54
Elyorbek Raxmatov
Jufti halolim
03:08
Shahzoda
Shunchaki (remix)
04:04
Arujan
Shataq (Qoyag’o)
02:51
Bahodir Mamajonov
O'zim sog' bo'lay
03:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yuragimey (remix by J.R.B)
03:32
Asadbek Ismoilov
To'ying kuni musofir edim
03:49
Sardor Safarov
Sog'indim yomon
03:47
Qilichbek Madaliyev
Turkman qiz (jonli ijro)
04:28
Bekzodbek Farmonov
Muhabbat (remake Rashid Halikov)
02:58
Bunyodjon Boyirov
Xabaring bormi
03:34
Ummon & Xon-Saroy Records
Mayli (Remix)
04:42
Rustam Tolibov
Olloh sen bilan
03:29
Otabek Xolmatov
Musofir qiz
04:34
Vohidjon Isoqov
Aliya
03:41
Suxrob Norimov
Tanovor
03:09
Aka-uka Farhodovlar
Bu turfa gullar (Cover)
04:45
Ozodbek Xaydarov
Shukrona
04:00
Rohila Ro'zimova
Ona
03:48
Ilhomjon Rajabov
Ket
03:46
Doniyorbek Qodirberganov
Malak
02:31
Jahongir Ubaydullayev
Sen olissan
02:59
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bedor (cover)
02:55
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