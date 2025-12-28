Nurillo Emin - Go'zalim

Nurillo Emin — Go'zalim
Ijrochi: Nurillo Emin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 66
Hajmi: 6.12 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Go'zalim» — Nurillo Emin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 66 marta tinglangan. Nurillo Emin ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayli-mayli». Bu Nurillo Eminning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nurillo Emin - Go'zalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00