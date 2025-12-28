Nurillo Emin - Go'zalim
|Ijrochi:
|Nurillo Emin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|66
|Hajmi:
|6.12 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-12-2025
Qo'shiq haqida
«Go'zalim» — Nurillo Emin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 66 marta tinglangan. Nurillo Emin ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayli-mayli». Bu Nurillo Eminning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nurillo Emin - Go'zalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.