Музыка 2011 года
6 504 треков.
Месяцы 2011
Январь
2 615
Февраль
774
Март
446
Апрель
693
Май
1 352
Июнь
7
Июль
4
Август
14
Сентябрь
281
Октябрь
214
Ноябрь
10
Декабрь
94
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2011
Zohid Shams & Sherzod Shams
O'zbegim qizlari
03:43
Shohruhxon & Lola
Sensiz
03:32
Ziyoda
Popuri 90
03:59
Dilso'z
Tingla
03:30
Bahrom Karimov
Nozli noz
03:26
Aziz Rametov
Shiringina armonim
04:20
Azeez aka
Moy patsan
02:38
Azeez aka
Yig'lama
03:56
Azeez aka
Aprel
03:03
UzTim
To's-to'polon
03:20
UzTim
Aybdorman
03:50
Sharof Muqimov
Sen hayolimsan (remix)
03:25
Sharof Muqimov
Keragi yo'q
03:54
Shohida Rahmanova
Unutolmayman
03:15
Shohida Rahmanova
O'zbekiston
03:07
Shohida Rahmanova
Sevaman
03:18
Shohida Rahmanova
Kechalar
03:18
Shohida Rahmanova
Yormande
03:07
Shohida Rahmanova
Beqasam
03:32
Yunusbek Yusupov
Yo'g'-ey
03:31
Yunusbek Yusupov
Makrlaring
03:07
Yunusbek Yusupov
Buxorocha
02:41
Elmurod Mirzayev
Alamli ko'zlar
03:38
Shuhrat Daryo
Mahallaning qizi
03:47
Farhod & Shirina
Yoshlikda bergan ko'ngil
03:49
Shahzoda Yashnarova
Taqdirim
03:15
Shahzoda Yashnarova
Qish
03:52
Umidshoh & Xurshid Rahmonov
Mehribon onam
04:16
Xurshid Rahmonov
Rayhonaga
05:24
Xurshid Rahmonov
Onajon
04:39
Xurshid Rahmonov
Mustaqil Vatan
04:02
Xurshid Rahmonov
Yonida yori
04:38
Xolmurod Saidov
Winter Sonata
04:25
Hojimurod Bekchanov
Indamadim
03:20
Fotima Safayeva
Oshiq bo'lmang
04:01
Fotima Safayeva
Sho'x qiz
03:12
Fotima Safayeva
Kuymang
03:21
Fotima Safayeva
Galadi
03:16
Fotima Safayeva
Baxshi qiz
03:50
Fotima Safayeva
Amanim
03:23
Umidaxon & Sirojiddin
Sevgi yo'q dema
03:53
Umidaxon
O'rgilay sizdan
03:13
Fotima Safayeva
Akajon
04:12
Farangiz Shamsiyeva
Yuragim
03:50
Farangiz Shamsiyeva
Ty (Ты)
02:45
Farangiz Shamsiyeva
Seni sevib
03:22
Farangiz Shamsiyeva
Sen qaylardasan
03:36
Farangiz Shamsiyeva
Sevgi
03:15
Farangiz Shamsiyeva
Men o'zim
02:43
Farangiz Shamsiyeva
Baxtli bo'l (Netay)
03:17
Farangiz Shamsiyeva
Asalim deb yurma
02:46
Ulug'bek Rahmatullayev & Murodbek Abdullayev
Do'stim
03:41
O'lmas Olloberganov
Sog'inch
03:51
Sardor Rahimxon
Afsus
04:06
Otabek Mutalxo'jayev
SMS
03:26
Otabek Mutalxo'jayev
Oymomo qiz
03:31
Oybek Quvonov
Aziz do'stlarim
03:26
Muzaffar Mirzarahimov
Kutaman
03:58
Manzura & Eldido
Erishaman tilagimga
03:15
Leyla
Barigal
03:08
Kamolxo'ja Iqbolov
Ketma
03:56
Zohid Shams
Bora-bora
02:58
Ziyoda
Ho'ppa-ho'ppa
03:24
Ziyoda
Hindcha
02:57
Ziyoda
Hayolim senda
03:16
Ziyoda
Tong
03:46
Ziyoda
Sanba
03:14
Ziyoda
Ovvora
03:39
Ziyoda
My s tobiy (Мы с тобой)
03:17
Ziyoda
Yorim bo'ling
02:49
Ziyoda
Armancha
03:17
Ziyoda
Ayyorim
03:09
Zafarbek Usmonov
Gulsara
03:31
Zafar
Kimni izlaysan
03:24
Zafar
Kel ayama
03:09
Jafarbek
Bilmaysan
03:35
Dilnoza Akbarova
Hijron
04:10
Dilnoza Akbarova
Faqat sen
03:24
Davron
Sensan
03:37
Dilnoza Akbarova
Bolalik
03:50
Guli Asalxo'jayeva
Soz etamiz
05:00
Guli Asalxo'jayeva
Kim ekan
04:14
Vohidjon Isoqov
Yorim
03:15
Bolalar
Sen meni jonim (clubmix)
05:17
Bolalar
Kel yashaylik biz birga (akustik)
03:11
Rayhon & Bojalar
Yalle-yalle
03:14
Bojalar
Surxon qizi (russcha)
03:35
Bojalar
O Layli
03:17
Bojalar
Nasiba (russcha)
03:10
Bojalar
Klyosh (Клёш)
03:20
Amir
Esingdamu
04:27
Aziz Rametov & Elyor
Assalom
03:26
Amir
Yomg'ir
03:27
Azeez aka & Eldorbek
Toshkent
04:32
Eldorbek
O'zim o'zimga dushman
03:43
Aladdin
Yurak urar
04:17
Otash & Aladdin
Seni izlayrmx
05:24
Aladdin
Yonaman
03:26
Yakzon
Haqqing yo'q
03:41
Shahzoda
Ijozat ber
03:37
←
1
2
3
…
11
…
51
…
66
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00