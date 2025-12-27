Shohnur - Ko'zlaringa ishonib qolibman

Shohnur — Ko'zlaringa ishonib qolibman
Ijrochi: Shohnur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 55
Hajmi: 5.17 MB
Davomiyligi: 02:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'zlaringa ishonib qolibman» qo'shig'ini Shohnur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 55 marta tinglangan. Shohnur ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Kechirmayman», «Yuragimni sohibi bor».

Shohnur - Ko'zlaringa ishonib qolibman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00