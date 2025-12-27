Shohnur - Ko'zlaringa ishonib qolibman
|Ijrochi:
|Shohnur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|55
|Hajmi:
|5.17 MB
|Davomiyligi:
|02:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ko'zlaringa ishonib qolibman» qo'shig'ini Shohnur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 55 marta tinglangan. Shohnur ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Kechirmayman», «Yuragimni sohibi bor».
Shohnur - Ko'zlaringa ishonib qolibman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.