Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova - Balosan
|Ijrochilar:
|Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 321
|Hajmi:
|7.12 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Balosan» — Xurshidbek Qahhorov va Munisa Norsafarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 321 marta tinglangan. Xurshidbek Qahhorov ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Balosan», «Ko'ngil bo'lar so'z demay vayron», «Hayotingdan Bir Umr Ketay».
Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova - Balosan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.