Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova - Balosan

Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova — Balosan
Ijrochilar: Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 321
Hajmi: 7.12 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Balosan» — Xurshidbek Qahhorov va Munisa Norsafarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 321 marta tinglangan. Xurshidbek Qahhorov ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Balosan», «Ko'ngil bo'lar so'z demay vayron», «Hayotingdan Bir Umr Ketay».

Xurshidbek Qahhorov, Munisa Norsafarova - Balosan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00