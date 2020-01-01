Музыка 2020 года
2 128 треков.
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Все треки 2020
Indira
Seni eslab
03:10
ZamonaM
Kuyladim
02:47
Tohir Mahkamov
Otamni ko'rgan chollar
04:29
Imron & Milena Madmusayeva
Bu oqshom
03:39
Feruza Jumaniyozova
Baland-baland
02:59
Bunyodbek Saidov & G'ulomjon Yoqubov
Mozoli
03:33
Anvar Sobirov
Oh-oh
03:25
Alisher Fayz
Toshkentlik
03:02
Afruza
Evlerinde (cover Oyku & Berk)
03:30
Olima Tojiboyeva
Yangi yil
02:09
Dizayn Jamoasi
Alloh Nazlida
03:52
Dizayn Jamoasi
Pashsha qanotichalik Qadri yo’q
03:50
Dizayn Jamoasi
Qadri yo’q
03:51
Shoxona
Yangi yil
02:52
Shirin Mamatova
Один раз в год
03:46
Saira
Leylayim ben sana (cover Naz Dej)
00:50
Lobar Umarova & Sherzod Ergashev
Oshiqman
04:19
Dilmurod Sultonov
Bir qiz
03:03
Bunyodbek Saidov
Boshqacha (Radio edit)
03:35
Anvar Sobirov
Yuribsan
04:01
Nahide Babashlı
Korkma Söyle (Akustik)
03:07
O'ktam Kamalov
Salom o’rtog’im qaleysan (Toshkentchasiga)
05:18
Shoxona
O'zbek estradasi xitlari (MashUp)
04:00
Shirin Mamatova
When you tell me that you love me
03:58
SanJay
Ketsa ketar o'sha karvon (Karvon-2)
04:34
Hilola Hamidova
Umr yo'ldoshim
04:10
Xamdam Sobirov
Lola (Remix)
02:44
Dildora Niyozova
Yorim
03:39
Bunyodbek Saidov
Boshqacha (Lazgi)
04:38
Yulduz Turdiyeva
Sen
03:10
Davlatshox
G’arqman
03:36
Ulug'bek Qodirov
Планета земля
02:48
Dilnoza Kubayeva & Alisher Fayz
Yangi yil
03:34
Dj Otash
Bir donam
03:49
Zohid
808-bass
02:56
Shoxona
Ana-ana
03:19
Shirin Mamatova
Мой отец
03:44
Saira
Bo'ldi yurak (cover Munisa Rizayeva)
01:45
Mirjon Ashrapov
Shokoladka
03:10
Dildora Niyozova
Yorim (Guitar version)
03:37
Bahodir Nizomov & Atabek Akkiyev
Dusler ulkesi (cover Irem Derici)
03:38
Abdurashid Yo'ldoshev
Nozi qoldi (2020)
03:32
SanJay
Ketsa ketar usha Karvon (Karvon 2)
04:36
Uzmir
Bu Vatan
03:22
Doston Ergashev
Bugun uni To’yi Bo’lyapti
03:09
Nahide Babashlı
Mahşer
02:50
Munisa Rizayeva
Bo’ldi yurak (Cover by Babymohi)
01:45
Dildora Niyozova
Yorimga
03:39
Malika Egamberdiyeva
Alomat
03:22
Shirin Mamatova
Нежность
02:44
Farrux Xamrayev
Vov-vey
03:09
Dilmurod Sultonov
Sezdingmi
03:09
Dilafruz Hayitmetova
Duk-duk
03:34
Bunyodbek Saidov
Bir yuz bir
04:17
Bahodir Nizomov
Ko'rmasam bo'lmas (cover Imron)
03:46
Isakhadjaev
Sog’inasan meni
03:46
Ohun Hasan
Da-Da
03:20
Farrux Xamrayev
Wow Wey
03:09
Mango
Qora ilon
03:56
Shahruza
WiFi
02:36
Renat Sobirov
Sensan
03:54
Mashxurbek Yuldashev
Tunu Kun Kabi
03:18
Husanboy Bobojonov
Yolg’izman
04:35
Xurshid Rasulov
Yigit boshin egmagin Xudo
06:18
Xamdam Sobirov
4 devor orasida man
03:22
Xamdam Sobirov
To’rt devor orasida man
03:45
Uzmir
Tengim emassan
04:50
Shirin Mamatova
Не для тебя
03:15
Eldido
Muhtoj aylama
04:34
Tik Tok
Ne Korona Bro
01:27
Isomiddin Nur
Alkash emasman, Narkaman emasman
03:47
Malika Ravshanova
Yomg’ir
03:04
Ruhsora Emm
Hope
03:42
Ruhsora Emm & King Macarella
Дай мне руку (feat. King Macarella)
03:56
Isomiddin Nur
Yurak yondi
03:48
Isomiddin Nur
Sevib qolganman
03:47
Yagdona
Alda (Cover Zohid)
03:09
Xamdam Sobirov
Lola
03:25
Ali Otajonov
Ya Hazrati Muhammad
03:49
Yulduz Usmonova
Yurak (v2)
03:20
Yodgor Mirzajonov
Alam-alam
04:02
Shirin Mamatova
Кайда
03:28
Sharof Muqimov
Popuri (Yuriy Shatunov ijodidan)
05:15
Bahodir Nizomov
Yurak (cover Yulduz Usmonova)
02:31
Yagona
Qo’rqaman
03:18
Uzmir & MINOR
My Rain (feat. Minor)
06:13
Benom
Muhabbat asiri
04:21
Mazmuna
Xorazmning lazgisida
03:09
Mazmuna
Ayol
04:05
Rayhon
Qizaloq, yig’lama to’kma yoshlar
02:49
Habib Akbarov
Yomg’ir
04:12
Shohzamon
Dunyo
04:37
Shirin Mamatova
Happy new year
02:57
Sardor Mamadaliyev
Tillo angushtarin muborak
03:37
Yulduz Usmonova
Sevmoq boshqa
04:32
Rayhon
Yig’lama qizaloq
02:49
Uzmir & MINOR
My Rain
06:13
Manzura
Izlamading (Remix)
03:11
Rayhon
Yig’lama qizaloq, O’ylama
02:49
Вован
Не корона бро (Ne Corona Bro)
01:27
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