Bahodir Mamajonov - O'zim sog' bo'lay

Bahodir Mamajonov — O'zim sog' bo'lay
Ijrochi: Bahodir Mamajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 420
Hajmi: 6.2 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'zim sog' bo'lay» — Bahodir Mamajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 420 marta tinglangan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».

Bahodir Mamajonov - O'zim sog' bo'lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00