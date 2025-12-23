Bahodir Mamajonov - O'zim sog' bo'lay
|Ijrochi:
|Bahodir Mamajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|420
|Hajmi:
|6.2 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«O'zim sog' bo'lay» — Bahodir Mamajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 420 marta tinglangan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».
Bahodir Mamajonov - O'zim sog' bo'lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.