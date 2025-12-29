J.R.B - Umbrella
|Ijrochi:
|J.R.B
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|71
|Hajmi:
|6.36 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2025
Qo'shiq haqida
«Umbrella» — J.R.B ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 71 marta tinglangan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «One moment», «Ko’nglim olding (Remix)», «Cukur».
J.R.B - Umbrella qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.