Rustam Tolibov - Olloh sen bilan

Rustam Tolibov — Olloh sen bilan
Ijrochi: Rustam Tolibov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 36
Hajmi: 6.42 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Olloh sen bilan» — Rustam Tolibov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 36 marta tinglangan.

Rustam Tolibov - Olloh sen bilan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00