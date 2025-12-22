Rustam Tolibov - Olloh sen bilan
|Ijrochi:
|Rustam Tolibov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|36
|Hajmi:
|6.42 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Olloh sen bilan» — Rustam Tolibov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 36 marta tinglangan.
Rustam Tolibov - Olloh sen bilan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.