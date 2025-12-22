Ilhomjon Rajabov - Ket
|Ijrochi:
|Ilhomjon Rajabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|38
|Hajmi:
|6.93 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ket» — Ilhomjon Rajabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 38 marta tinglangan. Ilhomjon Rajabov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Singlim», «Oz ozimga begonaman», «Muqarrar». Bu Ilhomjon Rajabovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ilhomjon Rajabov - Ket qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.