Ilhomjon Rajabov - Ket

Ilhomjon Rajabov — Ket
Ijrochi: Ilhomjon Rajabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 38
Hajmi: 6.93 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ket» — Ilhomjon Rajabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 38 marta tinglangan. Ilhomjon Rajabov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Singlim», «Oz ozimga begonaman», «Muqarrar». Bu Ilhomjon Rajabovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ilhomjon Rajabov - Ket qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00