Azlar, Azamat - Yangi yil

Azlar, Azamat — Yangi yil
Ijrochilar: Azlar, Azamat
Janrlar: Yangi yil musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 84
Hajmi: 6.76 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yangi yil» — Azlar va Azamat ijrosidagi qo'shiq. Janri: Yangi yil musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Azlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mening dardim», «Yuragimni tabibi», «Man-man».

Azlar, Azamat - Yangi yil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Yangi yil musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00