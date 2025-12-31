Azlar, Azamat - Yangi yil
|Ijrochilar:
|Azlar, Azamat
|Janrlar:
|Yangi yil musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|84
|Hajmi:
|6.76 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yangi yil» — Azlar va Azamat ijrosidagi qo'shiq. Janri: Yangi yil musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 84 marta tinglangan. Azlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mening dardim», «Yuragimni tabibi», «Man-man».
Azlar, Azamat - Yangi yil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.