Jaloliddin Ahmadaliyev - Bedor (cover)

Jaloliddin Ahmadaliyev — Bedor (cover)
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 477
Hajmi: 5.37 MB
Davomiyligi: 02:55
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bedor (cover)» (kover versiya) qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 477 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».

Jaloliddin Ahmadaliyev - Bedor (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00