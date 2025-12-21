Jaloliddin Ahmadaliyev - Bedor (cover)
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 477
|Hajmi:
|5.37 MB
|Davomiyligi:
|02:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2025
Qo'shiq haqida
«Bedor (cover)» (kover versiya) qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 477 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».
Jaloliddin Ahmadaliyev - Bedor (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.