Jaloliddin Ahmadaliyev - Yuragimey (remix by J.R.B)

Jaloliddin Ahmadaliyev — Yuragimey (remix by J.R.B)
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 307
Hajmi: 6.52 MB
Davomiyligi: 03:32
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yuragimey (remix by J.R.B)» (remiks) qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 307 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».

Jaloliddin Ahmadaliyev - Yuragimey (remix by J.R.B) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00