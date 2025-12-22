Jaloliddin Ahmadaliyev - Yuragimey (remix by J.R.B)
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 307
|Hajmi:
|6.52 MB
|Davomiyligi:
|03:32
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yuragimey (remix by J.R.B)» (remiks) qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 307 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».
Jaloliddin Ahmadaliyev - Yuragimey (remix by J.R.B) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.