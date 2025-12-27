Shoxruh Iskandarov - Oppoq qor

Shoxruh Iskandarov — Oppoq qor
Ijrochi: Shoxruh Iskandarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 63
Hajmi: 6.07 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oppoq qor» qo'shig'ini Shoxruh Iskandarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 63 marta tinglangan — bu Shoxruh Iskandarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Shoxruh Iskandarov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevdim ayt». Bu Shoxruh Iskandarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shoxruh Iskandarov - Oppoq qor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00