Shoxruh Iskandarov - Oppoq qor
|Ijrochi:
|Shoxruh Iskandarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|63
|Hajmi:
|6.07 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
«Oppoq qor» qo'shig'ini Shoxruh Iskandarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 63 marta tinglangan — bu Shoxruh Iskandarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Shoxruh Iskandarov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevdim ayt». Bu Shoxruh Iskandarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shoxruh Iskandarov - Oppoq qor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.