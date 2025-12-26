Shoxsulton Muxitdinov - Ey nafs
|Ijrochi:
|Shoxsulton Muxitdinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|40
|Hajmi:
|7.96 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ey nafs» qo'shig'ini Shoxsulton Muxitdinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan.
Shoxsulton Muxitdinov - Ey nafs qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.