Shoxsulton Muxitdinov - Ey nafs

Shoxsulton Muxitdinov — Ey nafs
Ijrochi: Shoxsulton Muxitdinov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 40
Hajmi: 7.96 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ey nafs» qo'shig'ini Shoxsulton Muxitdinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan.

Shoxsulton Muxitdinov - Ey nafs qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00