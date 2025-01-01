Апрель 2025
65 треков за месяц.
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Dilnoz
Tomchi Tomchilab (2017)
04:02
Janob Rasul
Mani yorim
03:16
Bahodir Mamajonov
Bevafo do'st (new version)
05:27
Bonu
Uchrashmadik
04:57
Jambul Muhammedov
O'zimdamasman
01:24
Gulinur
Chi Kunam (Чи кунам)
00:39
Kuk choy & Ravshan Komilov
Amanda
03:44
Ulug'bek Yulchiyev
Feruzabonu
03:33
Doston Ergashev
Ko'zları chaqmoq
02:57
Adham Soliyev
Bo'lg'ay bo'lmag'ay (Siylai-rahm)
05:05
Farruh Fazel
Bor o'shalarga bor agar sevsa seni
03:53
Abror Do'stov
Unutishga ulgurding qachon
09:03
Konsta
Hech kim yo'q
02:47
BEST guruhi
Sevaveradi
02:27
Jamshid Ximmatov
Oshiq ko'nglim
04:44
Ziyoda
Dalalar
03:14
Mashhur Muhammad
Xotira
03:54
Sabi
А у тебя в кармане пусто
02:10
Nargiza Azimova
Ko'rmaganlar bor
03:23
Shirin Zaitova
Sog'inch
03:13
Mahliyo Omon
Kechir
03:27
Sherzod Ergashev
Oyning o'n beshi
04:36
Shukur Fazo
Yodimda
03:20
Mahliyo Omon
Alam qildi
00:35
Farrux Komilov
Mayda-mayda
02:06
VIA Marokand
Senga baribir
03:36
Heliyom
Age Bargardi (Rodle Remix)
05:29
Heliyom
Age Bargardi
02:58
Nilufar Usmonova
Uchrashardik
03:36
Nurzida Isayeva
Qaytib bor
03:08
Sardor Safarov
Niqob
01:14
Shahlo Ahmedova
Yali yali
00:10
AbroBey
Go'zal
02:53
Toir Axmed
Bormi og'riq
02:09
Behzad Leito & Sijal
Chikar Kardi (feat. Sepehr Khalse, Heliyom | AZAAR ft. DJTAB Remix)
04:25
Behzad Leito & Sijal
Chikar Kardi (feat. Sepehr Khalse, Heliyom)
03:23
Sevinch Ismoilova & Alisher Bayniyazov
Kel yorim
03:11
Yulduz Usmonova
Sevmadi nima
04:11
Nodirabegim Kenjayeva & Sharof Muqimov
Sochlari mayda
03:28
Benom
Chak-chak
03:25
Tohir Mahkamov
Muhabbat
03:57
Uzmir va Mira
Halolim
03:18
Rayhon
Tegma (feat. Shaxboz va Navruz)
03:19
Farrux Raimov
ZINA
04:52
Nodiraxon Subhonova
Hamma o'zini bilsin
03:13
Dior
Fitrat
03:35
Muhammadziyo Anvarov
Bir so'mi yo'q boyvachcha
02:36
Ulug'bek Shomurodov
Sevarkansanda
04:10
Hilola G'ayratova & Alinur
Sen bilan
02:58
Sevinch Ismoilova & Alisher Bayniyazov
Seni o'ylayman
00:35
Izzat IFOR
Damingni ol
02:55
Jamshid Ximmatov
Onam Aytgandi
02:52
Shoxruxbek Ergashev
Onajon
08:02
Janob Rasul
Soxtalar
04:02
Konsta
Qorincha
02:54
Ulug'bek Rahmatullayev
Mening do'stim
03:34
Shokir
Aura
01:47
Shokir
Erkak kishi
01:57
Shokir
Ishonaman
01:58
Shokir
Yo'qolar
03:00
Shokir
Feling
02:13
Shokir
Baxtlik
02:30
Havas guruhi
Як ханда куне эй гул
03:20
Khusnorik
Bolam
03:18
Ruhsora Emm
Gaza BAS (feat. OTSHA)
02:47
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