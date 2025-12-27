Sadoi Isfisor - Karnaynavozoni
|Ijrochi:
|Sadoi Isfisor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|38
|Hajmi:
|5.72 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
Sadoi Isfisorning «Karnaynavozoni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 38 marta tinglangan.
Sadoi Isfisor - Karnaynavozoni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.