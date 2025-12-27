Sadoi Isfisor - Karnaynavozoni

Sadoi Isfisor — Karnaynavozoni
Ijrochi: Sadoi Isfisor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 38
Hajmi: 5.72 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Sadoi Isfisorning «Karnaynavozoni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 38 marta tinglangan.

Sadoi Isfisor - Karnaynavozoni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00