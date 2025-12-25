Dilnoza Mirzayeva - Yolg'on dunyo
|Ijrochi:
|Dilnoza Mirzayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|63
|Hajmi:
|6.09 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yolg'on dunyo» qo'shig'ini Dilnoza Mirzayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 63 marta tinglangan. Dilnoza Mirzayeva ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko’zlar», «Ayriliq». Bu Dilnoza Mirzayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilnoza Mirzayeva - Yolg'on dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.