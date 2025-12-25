Dilnoza Mirzayeva - Yolg'on dunyo

Dilnoza Mirzayeva — Yolg'on dunyo
Ijrochi: Dilnoza Mirzayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 63
Hajmi: 6.09 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yolg'on dunyo» qo'shig'ini Dilnoza Mirzayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 63 marta tinglangan. Dilnoza Mirzayeva ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko’zlar», «Ayriliq». Bu Dilnoza Mirzayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilnoza Mirzayeva - Yolg'on dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00