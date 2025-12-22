Ummon, Xon-Saroy Records - Mayli (Remix)

Ummon, Xon-Saroy Records — Mayli (Remix)
Ijrochilar: Ummon, Xon-Saroy Records
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 80
Hajmi: 8.65 MB
Davomiyligi: 04:42
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mayli (Remix)» — Ummon va Xon-Saroy Records ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 80 marta tinglangan. Ummon ijrosida saytda jami 270 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O nastarin (Kim deya)», «Oq gulim», «Oppoq Qor».

Ummon, Xon-Saroy Records - Mayli (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00