Ummon, Xon-Saroy Records - Mayli (Remix)
|Ijrochilar:
|Ummon, Xon-Saroy Records
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|80
|Hajmi:
|8.65 MB
|Davomiyligi:
|04:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Mayli (Remix)» — Ummon va Xon-Saroy Records ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 80 marta tinglangan. Ummon ijrosida saytda jami 270 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O nastarin (Kim deya)», «Oq gulim», «Oppoq Qor».
Ummon, Xon-Saroy Records - Mayli (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.