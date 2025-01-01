Январь 2025
107 треков за месяц.
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Xayr dema
02:58
Doston Ergashev
Begonam
00:34
Gulinur
Mehribonim
00:28
Shaxrudiy
Yo'qdur
01:47
Shaxrudiy
Omad ketsa
04:27
Shaxrudiy
Ota Ona G'animatdir
04:37
Shaxrudiy
Ona asrolmadim seni dardlardan
04:03
İbrahim Tatlıses
Aramam
04:56
Ismail
Shamollar essinu ifori kelsin
01:10
Uzmir
Be mehr
03:04
Dilxumor Esirgapova
Mastona
03:36
Bo'riy
Farqi yo'q
03:20
Bekzod Haqqiyev
Yiroqdagi yaqinlarim
03:20
Alijon Eshonqulov
Alloh nazaridan qolganim yo'q (jonli ijro)
10:01
Shaxrudiy
Kafanda ketasan choponda emas
04:09
Shaxrudiy
Dunyo bu
04:09
Sevinch Ismoilova
Omad
04:55
Ademi
Sezim
02:58
Sevinch Ismoilova
360 tomirimdan oqar qonim
03:26
Bahodir Mamajonov
Bu olis 18 yoshimda edi
04:24
G'aybulla Tursunov
Shunchaki
03:21
Ibrat Azamatov
Odammasman
02:53
Milena Madmusayeva
Mani mani Majnunim
03:11
Uzeyir Mehdizade
Hekaye
04:32
Jamshid Ximmatov
Yor Yor (Yig`lama Dil) Soundtrack
04:00
Dova music
Yomg'irlar (Bu yurak seni izlar hamon)
03:14
Amirchik
Кандай
03:07
Asl Wayne & Chab
Zimiston
02:29
Shoxruz (Abadiya)
Kel-Kel
00:38
Abror Aktamov
Mayhona
03:35
Nurzida Isayeva
Ciki ciki ciki seni seviyorum (cover Sadraddin)
02:41
Nurzida Isayeva
Söz Verdim (Nahide Babashli)
03:43
Mirjalol Ne'matov
Sog'inib kelma
04:04
Begzod Ismoilov
Quchoqlab o'pganda
03:03
FayZee
Baxt pulda emas
03:16
Yulduz Usmonova
ENSA
02:51
Tojiddin Muhiddinov
Як ханда кун эй гул (Yak xanda kun ey gul)
04:56
Vefa Serifova
Gule Gule
03:04
Majid Razavi
Mesle To
02:55
Shokhrullo Abdullaev
Qaylardasan
03:28
Konsta
Qor
02:29
Kuk choy & Ravshan Komilov
Mahbubam
04:09
Yulduz Usmonova
Sevgijon
03:16
Gulinur
Man yana sevdim (feat. Shahriyor Homidov)
02:51
Bekzod Haqqiyev
Ko'rgim kelar
03:27
Aziza Qobilova
Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)
07:42
Aziza Qobilova
Görmədim (Remix JamBeats)
07:42
Ulug'bek Rahmatullayev
Ayolingni sev
03:20
G'aybulla Tursunov
Bitta seni sevsam yetar
00:33
Azoda
Yurak (sog'inasan 2)
03:48
Zareena Zairova
Unutsaydim
04:38
Uzmir & MINOR & MajoR
2012
04:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
RANO
04:00
Mira Alieva
Jonim
03:52
Guljahon Xolxodjayeva
Yoshligimga Qaytgim Keladi (Cover)
04:24
Ibrat Azamatov
Odammasman qol desam
02:53
AbroBey
Depressiya
01:06
Munisa Rizayeva
Jonim bolam
03:52
Aziza Qobilova
Yana
02:57
Jamshid Ximmatov
To'kildi-to'kildi, Ko'z yoshlari
00:58
Yulduz Usmonova & Shaxboz Navruz
Yuragimni yemirib (Dam Dam feat Shaxboz Navruz)
02:41
Ismail
Sevsang yur
03:24
Shoxruz (Abadiya)
Haqiqat
03:03
Shokir
Gipnoz
02:37
Yodgor Mirzajonov
Erkam 2025
03:23
Zahida
Qaydasan
03:15
Azoda
Sog'inma yurak
04:31
Jamshid Ximmatov
Yig'larmisan (Remix)
03:00
Xurshid Rasulov
Bo'laveradi
04:37
Xushnud
Ketamiz yur
03:47
Jamshid Ximmatov
Yor Yor
04:00
Doston Ergashev
Izladim
02:54
Konsta
Nikoh
03:02
Ruhsora Emm & Asl Wayne
So'y mani
02:38
Yulduz Usmonova
Kel yorim
05:27
Yulduz Usmonova
Mexr borida
04:13
Ibrat Azamatov
Ketaver
00:38
Munisa Rizayeva
Bolam
03:49
Jasur Umirov
Menga endi baribir
03:06
SanJay
Ona qanrang zo'r bo'lib ketdim
03:20
Dildora Niyozova
Bu hayot
03:24
Xamdam Sobirov & Jamshid Ximmatov
Bu yurak seni izlar xamon
04:32
Jaloliddin Ahmadaliyev
Odamlar kuldilar telba deb
03:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
To'yinda o'ynayman to'yguncha
00:37
Uzmir va Mira
Tuhmat
03:04
Gulsanam Mamazoitova
Sendaqasi yo'q (cover)
05:44
Shohruhxon & Yunkaa
Sevmading, Kelmading
02:34
Yunkaa
Airways
02:03
UzTeeRaN
NARCOCONTROL (Antinarco (Lok-Nix))
06:03
Q.zlar
Alo kayfiyat qanday alo (Amira)
01:38
Q.zlar
Nozik tabiat bolla qilolmaydi qabul (Shahlo)
01:10
Q.zlar
Qo'lda muz ko'zda olov (Dinora)
01:22
Asl Wayne & Qahramon Ruzmetov
Yetar gal yanima
02:47
Gulsanam Mamazoitova
Kelsangchi
03:42
Abror Do'stov
Janonlar
04:00
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05:15
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