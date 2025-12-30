Xamdam Sobirov - Qayt (2026)

Xamdam Sobirov — Qayt (2026)
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 703
Hajmi: 2.47 MB
Davomiyligi: 01:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qayt (2026)» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:20, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 703 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov - Qayt (2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00