Xamdam Sobirov - Qayt (2026)
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 703
|Hajmi:
|2.47 MB
|Davomiyligi:
|01:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
«Qayt (2026)» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:20, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 703 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Qayt (2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.