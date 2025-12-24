Zamira Ravshan - Otam
|Ijrochi:
|Zamira Ravshan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|45
|Hajmi:
|5.7 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2025
Qo'shiq haqida
Zamira Ravshanning «Otam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 45 marta tinglangan. Zamira Ravshan ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog'inib», «Sevgisi yolg'onginam», «Seni sevardim».
Zamira Ravshan - Otam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.