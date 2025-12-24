Zamira Ravshan - Otam

Zamira Ravshan — Otam
Ijrochi: Zamira Ravshan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 45
Hajmi: 5.7 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Zamira Ravshanning «Otam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 45 marta tinglangan. Zamira Ravshan ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog'inib», «Sevgisi yolg'onginam», «Seni sevardim».

Zamira Ravshan - Otam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00