Июнь 2025
94 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ozoda Nursaidova & Tolib Musofir
Oshiqlar
05:48
Sardor Safarov
Davosi yo'q
04:35
Alisher Yusupov
60 yoshda ishlagan Otam
03:59
Dilmurod Sultonov
Ha sani
04:09
Abror Do'stov
Chekka qishloq
03:47
Asadbek Hamdamov
Chiroyli
03:25
Xurshid Rasulov
Dilfuzani unutmadim
04:32
Asl Wayne
Xo'shroy
02:36
Nahide Babashlı
Sahteden Gülüşler (Akustik)
03:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Go'zal pari ruxsorning parvonasi o'zimman
00:59
Mustafo
Meni sev
02:54
Dior
Romeo va Majnun
03:12
Abdujalil Qoqonov
Xushtor deganlar
04:32
Afruza
Chiki Chiki
02:09
Diyorbek Ermatov
Soxta do'stlarim
03:17
Anora Normatova
Keldingmi yor
03:16
Sardor Rasulov
Sanamjon
04:14
Alibek Isroilov
Eslamagan kunim yo'q
04:00
Isakhadjaev
Ko'rishguncha
03:36
Guljahon
Sog'insang (cover)
03:22
Bobur Yusupov
Meni sev
04:03
Alisher Bayniyazov
Ertek
02:47
Jambul Muhammedov
Dil meravat
03:52
Aziza Qobilova
Habibi
02:04
Jamshid Ximmatov
Michael Jackson (Maykl Jekson)
03:34
Asl Wayne
3 OY
02:59
Mavluda Asalxo'jayeva
Yaralar
03:23
Sevinch Ismoilova
Salom
04:35
Mirjalol Yo'lchiyev
Biroz kechikdim
03:23
Yulduz Usmonova
Ota-ona
05:11
Davr
Balo-balo
02:49
Xushnud
Beg'ubor
03:49
Zarina
Dimdo
02:49
G'aybulla Tursunov
Leylam
02:57
Shaxboz & Navruz
Bevafoyim
02:42
Shohruhxon
Ketaman
03:24
Shoxruxbek Ergashev
Shiringina armonim
01:19
Mashhur Muhammad
PUL
04:17
Sanjarbek Bolbekov
O'shal damlar
03:15
Avazbek Alimov
Kuygay
06:17
Anvar G'aniyev
Dilbarginam
02:58
Yodgor Mirzajonov
Tramvay
03:58
Sarvinoz Ruziyeva
Namangan olmasi
04:00
Sevdor Tohirov
Maslahat
04:15
Lina
Tola (Ummon Cover)
02:38
Lina
Xiyonat (Ummon Cover)
03:08
Shohruxxon Abdugofurov
Tasalli ber
03:43
Elmurod Haqnazarov
Muzeyga qo'yishmaydi
03:32
Shoxrux
Xato (Remix 2025)
02:41
Yagzon & Malika
Dorim eding
03:52
Shaxrudiy
Yigitning mardi sinmaydi
05:39
Shaxzoda Mustafakulova
Qizingiz bor
02:43
Elmurod Haqnazarov
Yillarim
03:44
Isakhadjaev
Yulduzim eding
03:42
Bunyodbek Saidov
Nasi bo
03:12
Izzatbek Holiqov
Dastingdan yor
03:05
Bunyodbek Saidov
Mani yoqtirmaganlar
04:18
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yuragim-ey
03:51
Imron
Dilshoda
04:33
Oybek va Nigora
Yorim
03:05
DALIMJANOV
Qisqasi
02:12
DALIMJANOV
Oying bilsa
02:03
DALIMJANOV
Q.Y.N
02:10
UzTeeRaN
Zerikib (feat. Shaxboz Lok-Z.O.K.)
03:06
Nasafiy
Mundial
03:05
Azoda Tolaevna
Mandakasi yo'q
03:32
Zareena Zairova
Indamay
03:20
Bojalar
Faxrlanaman (O'zbekiston)
03:44
Jamshid Ximmatov
Orzuyingdagi Maykl Jekson emasman
03:34
Jamshid Ximmatov
Sen xoxlaganing kabi dek emasman
03:34
Dildora Niyozova
Bolalik (2025)
04:01
Shirin Zaitova
Oh, aynaniy
02:28
Alisher Zokirov
Muhabbat
03:19
Aziz Rametov
Egilmas bosh
03:57
Nurzida Isayeva
Taku Tanho
02:21
Muhammadziyo
Tag'o-Tag'o
02:55
Doston Ergashev & Akbar Ravshanov
Davrimiz
03:17
Farrux Raimov
Dunyoni to'xtating
03:23
Bahrom Nazarov
Олуча гули (Olcha guli)
02:55
Imron & Maxset O'temuratov
Sog'inaman
03:54
FayZee & Alinur
Yashagin bugun
02:34
Beeka
Uni deya
02:38
Asqar Umarxon
Alo-alo
03:24
Sherine
Batmana ansak (remix)
03:59
Sherine
Batmanna Ansak (Aziza Qobilova feat Asad Beats) Remix
09:55
Aziza Qobilova
Jonim qanisan
02:55
Aziza Qobilova
Qani-Qani
02:55
Амина Аминова
Бай Бай
03:16
Xojiakbar Ruzmetov
Buziladi
03:00
Gulinur
Namedonam
02:55
Farrux Xamrayev
Bolalar uyiga bormaysan bolam
04:05
Bekzod Haqqiyev
Kechganim yo'q
03:17
Alisher Zokirov
Smile, please, for me
03:31
Jamshid Ximmatov
Ko'klarga Qanot
03:34
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00