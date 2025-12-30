Nodiraxon Subhonova - Ko'rishaylik
|Ijrochi:
|Nodiraxon Subhonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 158
|Hajmi:
|2.96 MB
|Davomiyligi:
|01:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ko'rishaylik» qo'shig'ini Nodiraxon Subhonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 158 marta tinglangan. Nodiraxon Subhonova ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hamma o'zini bilsin», «Yuragingiz erkasi Sizni sevolmay qoldi», «Ancha bo'ldi».
Nodiraxon Subhonova - Ko'rishaylik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.