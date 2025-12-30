Nodiraxon Subhonova - Ko'rishaylik

Nodiraxon Subhonova — Ko'rishaylik
Ijrochi: Nodiraxon Subhonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 158
Hajmi: 2.96 MB
Davomiyligi: 01:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'rishaylik» qo'shig'ini Nodiraxon Subhonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 158 marta tinglangan. Nodiraxon Subhonova ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hamma o'zini bilsin», «Yuragingiz erkasi Sizni sevolmay qoldi», «Ancha bo'ldi».

Nodiraxon Subhonova - Ko'rishaylik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00