Dildora Asqarova - Yolg'iz onalar
|Ijrochi:
|Dildora Asqarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|45
|Hajmi:
|7.43 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
Dildora Asqarovaning «Yolg'iz onalar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 45 marta tinglangan — bu Dildora Asqarovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Dildora Asqarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Faqat siz yig'lamang otam-onam», «Lola qizg'aldoq», «Onam o'ynasin».
Dildora Asqarova - Yolg'iz onalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.