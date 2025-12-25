Dildora Asqarova - Yolg'iz onalar

Dildora Asqarova — Yolg'iz onalar
Ijrochi: Dildora Asqarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 45
Hajmi: 7.43 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Dildora Asqarovaning «Yolg'iz onalar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 45 marta tinglangan — bu Dildora Asqarovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Dildora Asqarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Faqat siz yig'lamang otam-onam», «Lola qizg'aldoq», «Onam o'ynasin».

Dildora Asqarova - Yolg'iz onalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00