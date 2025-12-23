Arujan - Shataq (Qoyag’o)
|Ijrochi:
|Arujan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|352
|Hajmi:
|5.25 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
Arujanning «Shataq (Qoyag’o)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 352 marta tinglangan. Arujan ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Djanim», «Dalille».
Arujan - Shataq (Qoyag’o) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.