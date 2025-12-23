Arujan - Shataq (Qoyag’o)

Arujan — Shataq (Qoyag’o)
Ijrochi: Arujan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 352
Hajmi: 5.25 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Arujanning «Shataq (Qoyag’o)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 352 marta tinglangan. Arujan ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Djanim», «Dalille».

Arujan - Shataq (Qoyag’o) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00