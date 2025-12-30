Ulug'bek Odilov - Sevdimmi

Ulug'bek Odilov — Sevdimmi
Ijrochi: Ulug'bek Odilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 81
Hajmi: 6.43 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevdimmi» — Ulug'bek Odilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 81 marta tinglangan.

Ulug'bek Odilov - Sevdimmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00