Ulug'bek Odilov - Sevdimmi
|Ijrochi:
|Ulug'bek Odilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|81
|Hajmi:
|6.43 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sevdimmi» — Ulug'bek Odilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 81 marta tinglangan.
Ulug'bek Odilov - Sevdimmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.