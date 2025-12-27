Gulsanam Mamazoitova - Rum taki-tak
|Ijrochi:
|Gulsanam Mamazoitova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|733
|Hajmi:
|6.25 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
Gulsanam Mamazoitovaning «Rum taki-tak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 733 marta tinglangan. Gulsanam Mamazoitova ijrosida saytda jami 170 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alla», «Ikkinchi ayol (feat. Zarnigor Ganieva)», «Kel».
Gulsanam Mamazoitova - Rum taki-tak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.