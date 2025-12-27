Gulsanam Mamazoitova - Rum taki-tak

Gulsanam Mamazoitova — Rum taki-tak
Ijrochi: Gulsanam Mamazoitova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 733
Hajmi: 6.25 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Gulsanam Mamazoitovaning «Rum taki-tak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 733 marta tinglangan. Gulsanam Mamazoitova ijrosida saytda jami 170 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alla», «Ikkinchi ayol (feat. Zarnigor Ganieva)», «Kel».

Gulsanam Mamazoitova - Rum taki-tak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00