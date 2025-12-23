Ямаджи - ML

Ямаджи — ML
Ijrochi: Ямаджи
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 87
Hajmi: 4.6 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«ML» qo'shig'ini Ямаджи ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 87 marta tinglangan — bu Ямаджиning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Ямаджи - ML qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00