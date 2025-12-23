Ямаджи - ML
|Ijrochi:
|Ямаджи
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|87
|Hajmi:
|4.6 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«ML» qo'shig'ini Ямаджи ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 87 marta tinglangan — bu Ямаджиning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Ямаджи - ML qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.