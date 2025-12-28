Alisher Fayz - Biyo-biyo
|Ijrochi:
|Alisher Fayz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|422
|Hajmi:
|6.01 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-12-2025
Qo'shiq haqida
«Biyo-biyo» qo'shig'ini Alisher Fayz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 422 marta tinglangan. Alisher Fayz ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ash-ash», «Arziymanmi», «1100 kilometr».
Alisher Fayz - Biyo-biyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.