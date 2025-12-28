Alisher Fayz - Biyo-biyo

Alisher Fayz — Biyo-biyo
Ijrochi: Alisher Fayz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 422
Hajmi: 6.01 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Biyo-biyo» qo'shig'ini Alisher Fayz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 422 marta tinglangan. Alisher Fayz ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ash-ash», «Arziymanmi», «1100 kilometr».

Alisher Fayz - Biyo-biyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00