Abdurashid Yo'ldoshev - Меракси
|Ijrochi:
|Abdurashid Yo'ldoshev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|103
|Hajmi:
|5.54 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2025
Qo'shiq haqida
Abdurashid Yo'ldoshevning «Меракси» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 103 marta tinglangan. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 94 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jonimey kim berdi bu qadar chiroyni», «Otajon», «Ota».
Abdurashid Yo'ldoshev - Меракси qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.