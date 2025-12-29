Abdurashid Yo'ldoshev - Меракси

Abdurashid Yo'ldoshev — Меракси
Ijrochi: Abdurashid Yo'ldoshev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 103
Hajmi: 5.54 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Abdurashid Yo'ldoshevning «Меракси» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 103 marta tinglangan. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 94 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jonimey kim berdi bu qadar chiroyni», «Otajon», «Ota».

Abdurashid Yo'ldoshev - Меракси qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00