Elmurod Ziyoyev - Lablari

Elmurod Ziyoyev — Lablari
Ijrochi: Elmurod Ziyoyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 240
Hajmi: 6.87 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lablari» qo'shig'ini Elmurod Ziyoyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 240 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».

Elmurod Ziyoyev - Lablari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00