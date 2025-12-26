Elmurod Ziyoyev - Lablari
|Ijrochi:
|Elmurod Ziyoyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|240
|Hajmi:
|6.87 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
«Lablari» qo'shig'ini Elmurod Ziyoyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 240 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».
Elmurod Ziyoyev - Lablari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.