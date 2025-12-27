Ravshanbek Xusenov - Chashman siyoh
|Ijrochi:
|Ravshanbek Xusenov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|56
|Hajmi:
|5.29 MB
|Davomiyligi:
|02:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2025
Qo'shiq haqida
«Chashman siyoh» qo'shig'ini Ravshanbek Xusenov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 56 marta tinglangan — bu Ravshanbek Xusenovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Ravshanbek Xusenov - Chashman siyoh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.