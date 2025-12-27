Ravshanbek Xusenov - Chashman siyoh

Ravshanbek Xusenov — Chashman siyoh
Ijrochi: Ravshanbek Xusenov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 56
Hajmi: 5.29 MB
Davomiyligi: 02:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chashman siyoh» qo'shig'ini Ravshanbek Xusenov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 56 marta tinglangan — bu Ravshanbek Xusenovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Ravshanbek Xusenov - Chashman siyoh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00