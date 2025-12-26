Obid Shox - Qarzing qachon berasan jo'ra
|Ijrochi:
|Obid Shox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|43
|Hajmi:
|7.28 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
«Qarzing qachon berasan jo'ra» — Obid Shox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 43 marta tinglangan. Obid Shox ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Oysara», «Qalaysiz», «Yodingdamu dost».
Obid Shox - Qarzing qachon berasan jo'ra qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.