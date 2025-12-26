Obid Shox - Qarzing qachon berasan jo'ra

Obid Shox — Qarzing qachon berasan jo'ra
Ijrochi: Obid Shox
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 43
Hajmi: 7.28 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qarzing qachon berasan jo'ra» — Obid Shox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 43 marta tinglangan. Obid Shox ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Oysara», «Qalaysiz», «Yodingdamu dost».

Obid Shox - Qarzing qachon berasan jo'ra qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00