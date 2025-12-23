J.R.B - Night love
|Ijrochi:
|J.R.B
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|47
|Hajmi:
|5.89 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«Night love» qo'shig'ini J.R.B ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 47 marta tinglangan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «One moment», «Ko’nglim olding (Remix)», «Cukur».
J.R.B - Night love qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.