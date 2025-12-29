Nodirbek Toshmatov - Boraver
|Ijrochi:
|Nodirbek Toshmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|74
|Hajmi:
|6.72 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2025
Qo'shiq haqida
«Boraver» — Nodirbek Toshmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 74 marta tinglangan — bu Nodirbek Toshmatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Nodirbek Toshmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sochlaring ostida», «Allangizni sog'indim», «Tinchlan dunyo».
Nodirbek Toshmatov - Boraver qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.