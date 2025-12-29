Nodirbek Toshmatov - Boraver

Nodirbek Toshmatov — Boraver
Ijrochi: Nodirbek Toshmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 74
Hajmi: 6.72 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Boraver» — Nodirbek Toshmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 74 marta tinglangan — bu Nodirbek Toshmatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Nodirbek Toshmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sochlaring ostida», «Allangizni sog'indim», «Tinchlan dunyo».

Nodirbek Toshmatov - Boraver qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00