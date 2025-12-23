Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov - Oy qiz

Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov — Oy qiz
Ijrochilar: Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 107
Hajmi: 4.61 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oy qiz» — Abdulla Qurbonov va Shoxrux Xamdamov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 107 marta tinglangan. Abdulla Qurbonov ijrosida saytda jami 75 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onajonim siz mehribonim», «Onajon», «Oqqan daryo 2019».

Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov - Oy qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00