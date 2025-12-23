Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov - Oy qiz
|Ijrochilar:
|Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|107
|Hajmi:
|4.61 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«Oy qiz» — Abdulla Qurbonov va Shoxrux Xamdamov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 107 marta tinglangan. Abdulla Qurbonov ijrosida saytda jami 75 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onajonim siz mehribonim», «Onajon», «Oqqan daryo 2019».
Abdulla Qurbonov, Shoxrux Xamdamov - Oy qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.