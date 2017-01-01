Музыка 2017 года
1 495 треков.
Месяцы 2017
Январь
125
Февраль
114
Март
156
Апрель
144
Май
210
Июнь
256
Июль
89
Август
78
Сентябрь
75
Октябрь
70
Ноябрь
97
Декабрь
81
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Все треки 2017
Rayhon
Unutaman (remix)
03:03
Farrux Xamrayev
Kelmadi yor
03:38
Otabek Mutalxo'jayev & Shahzoda Muhammedova
Zorim
02:54
Furqat Macho
Qora qosh
03:39
Dilmurod Sultonov
Onam
03:52
Shahzoda & Rayhon, Saida, Shahriyor, Afruz
O'zbekiston futbol madhiyasi
03:08
Shadisha
Never gonna lose (Dub mix)
05:15
Bunyodbek Saidov
Qo'ysanga
02:56
Abdurashid Yo'ldoshev
Omad ketsa
03:41
Hadicha
Unutolmayman
03:53
Sevara
Eski Shaharlik
03:20
Yulduz Usmonova
Iltijo 2
04:49
Sevara Nazarxon & Shahriyor
Ishq (Live)
04:26
Navruzbek Sobirov
Hech qachon
04:24
Bojalar
Onam (monolog)
05:16
Shahruza
Mayli sevma
04:00
Jaloliddin & Lui Amri
Mening Yurtimda bayram
2.43
Mirjon Ashrapov
Ayt ayt
03:24
Bunyodbek Saidov
3 bolam bor
03:50
Ali Otajonov
Baxting menman
03:04
Nilufar Usmonova
Dema dema
03:24
Komil & Sarvar
Yor Shode bosh
03:21
Umidaxon
Ana endi
03:30
Karen Gafurjanov
O'rama soch
03:54
Furqat Macho
Ey Mozoli
04:00
Jamshid Abduazimov
Sensiz (duet)
03:04
G'anisher Abdullayev
Boy qizi
03:22
Yulduz Abdullayeva
Qor yog'adi
04:43
Alisher Fayz & Xurshid Turdiyev
Zo'r TV
03:25
Jamshid Abduazimov & Umid Amirxon
Sensiz
03.06
Otabek Muhammadzohid
Onang
03:25
Nodir Niyozov
Yurtim jamoli
04:10
Muzaffar Mirzarahimov
Eslagin
03:28
Shohruhxon
Ayamay
03:44
Shoxruz (Abadiya)
Hazon
03:39
Munisa Rizayeva & Rashid Holiqov
Bom bom
03:12
Shirin Mamatova
Go'zal Toshkent
02:13
Sardor Mamadaliyev & Ahad Qayum
Ko'ngil tanlar
03:15
Farrux Xamrayev
Birga bir
02:48
Bojalar
Kim ekan
03:19
Bojalar
Mana rep
03:00
Bojalar
Choyxona
03:27
Bojalar
Esingdami
03:19
Zokir Ochildiyev
Alamlar (parodiya)
04:43
Shohruhxon & Bojalar
Oy oy oy
03:36
Bojalar
Yarim baxt
03:15
Kelajak guruhi
Kerak Ekansan
04:02
Qahqaha
Yomon qorqdim (Parodiya Alisher Fayz )
03:26
Bojalar
Zamiram
03:08
Bojalar & Orol Mirzo
Hayot
04:06
Samadjon Ruzmetov
Gulijon
03:07
Shohsanam
Galdim
03:05
Bojalar
Balo balo
3.10
Bojalar
Onam
05:24
Bojalar
Atirgulim
03:57
Bojalar
Soginsam
03:33
Feruza Jumaniyozova
Shaydo bo'ldim
03:26
Alisher Fayz
Salut (fransuz tilida)
03:22
Subhan media
Ket ( Cover Shahzoda )
03:04
Bahrom Nazarov
Rinna (Cover)
03:50
Yulduz Usmonova
Qalblarda Vatan
05:08
Bojalar
Lolam
03:59
Bojalar
Latino
03:01
Ibrohim O'tkirov
Yonaman
03:45
Manzura
Tavbalar qildim
4.13
Ummon
Yog'ganda qor
05:23
Surxon
Tug'ilgan kun muborak
03:32
Ozoda Nursaidova
Qirolicha (New version)
04:48
Nilufar Usmonova
Qirolichaman (Solo version)
04:47
Mavluda Asalxo'jayeva
Kelarmish
04:04
Farrux Raimov & Dilso'z
Sevgilim
04:14
Ulug'bek Rahmatullayev & Shahzoda
Bekatlar
03:16
Ozoda Nursaidova
Qirolicha 2017
04:49
Mirbek
Yar bano
02:47
Dilnoza Ismiyaminova
Yor-yorlar
03:57
Kara Sevda
Amir Phone Gudok
00:29
Shaxboz Nuraliyev
Aytolmadim
03:17
Bahrom Nazarov
Yo'q-yo'q
03:36
Karen Gafurjanov
Baxting bo'lay
04:01
Imomiddin Ahmedov
Yuragim
04:34
Zohirshoh Jo'rayev
Mani deya
03:12
Alisher Fayz
Bo'ydoq bola
03:39
Alisher Fayz
Shamol 2017
03:56
Otash Xijron
Feride ( slow version)
04:13
Mustafo
Bir olma
03:10
Husan
Yallo yallo
03:29
Shahriyor
Alvido
03:46
Bahrom Nazarov
Lola lola ( Forscha )
03:04
Maysara
Забытые слова
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Yurak (2017)
03:59
Sayyora Qoziyeva
Миллион алых роз
05:39
Navruzbek Sobirov
Xov ha
03:28
Maysara
Popuri
11:05
Mango
Qora ko'zim (Hamdam)
03:11
Bahrom Nazarov
Ayol
03:13
Dildora Niyozova
Yigitchilikda
03:42
Dildora Niyozova
Muhabbat
03:32
Sayyora Qoziyeva
Yigit bo'lsang
03:16
Asilbek
Sog'inganim bor
03:43
Alijon Isoqov
O'zbekiston
05:06
←
1
2
3
…
11
…
15
→
Главная
»
Архив по годам
»
2017
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00