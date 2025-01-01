Июль 2025
89 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sevinch Ismoilova & Mirjalol Ne'matov
Man ishqingda oshiq bo'ldim
03:35
Milena Madmusayeva & Husan
Sog'indim
03:02
Xojiakbar Ruzmetov
Ko'rmasam bo'lmas
03:24
Dior
Sarf
01:55
Anvar Sobirov
Nargiz
03:25
Qilichbek Madaliyev & Bojalar
Chikita
03:21
Imron
Tomchi tomchi
02:44
FayZee
Kerak emas
03:06
Yulduz Abdullayeva
Sog'indim
04:05
Feruza Jumaniyozova
Мимигул
03:54
Elmurod Ziyoyev
Dilozor (feat. Shahlo Alijonova, Shoxruz Ruzibaev)
02:50
MASSA & Masha Tilla
Cash
03:23
Baxtiyor Goziyev
Do’stim
04:20
Sevinch & Husamir
Men ketarman (feat. Sevinch)
01:53
Yulduz Usmonova
Saney
00:24
Jahongir Otajonov
Kunlarim
03:42
JAVA
Qilpillama
03:04
Begzod Ismoilov
Gunohlar
03:16
Firuz Ruzmetov
Tirikmisan
03:12
Bahodir Mamajonov
Sen boshqacha
05:00
Gulinur
Chikunam
02:48
Dilfuza Ismoilova
Do'lana
03:59
Mirjalol Ne'matov & BEST guruhi
Jaydari
04:04
Shahzod Sultonov
Sevgilim
05:22
Baxtiyor Goziyev & Shavkat Zulfiqor
Hudo saqlasin
03:26
Tolib Musofir
Yomg'irlar
03:53
Ulug'bek Yulchiyev
Sevgisi yolg'on
02:49
Bekzod Haqqiyev
Nozaki
03:16
Doston Ergashev
Sevilmagan biz
02:59
Jasur Umirov
Hakim akani qizi
02:03
Qodirjon Ahmedov
Ey yurak
03:18
Kaniza
Telbaday
03:33
Yagzon
Salom senga bevafo
04:11
Zulayho Boyxonova
Azizim
03:54
Malika Zakirova
Sog'inch
03:09
Bonuxon
Salom
03:12
Isomiddin Nur
Ota-Ona
04:02
Izzat Shukurov
Men bormanku
04:15
Zafar Ergashev
Onajonim mehribonim
03:34
Sharof Muqimov
Ketdi
03:12
Doza Ayza
Murojaat
01:09
Samandar Ochilov & Lolash
Yormaney
03:01
Doston Ergashev
Soxtaliging
03:07
G'aybulla Tursunov
O'zim bilaman (сover)
04:16
Yodgor Mirzajonov
Ket
02:52
Bekzod Haqqiyev
Suv ustida
03:33
Saidahmad Umarov
Voz kecha olmaymiz
03:11
Bunyodbek Odilbekov
Jonidan
02:54
Mirjon Ashrapov
Juhi
03:26
G'aybulla Tursunov
Qizim (Omanatim filmiga Soundtrack)
04:35
Abror Maxmudov
Sizga kunim qolgandan
03:25
Giyosbek Narzullayev
Bu Muhabbat Tarixi (Armon bo'ldi visolga damlaro damlaro)
03:19
Naz Dej
Nasıl Tatlı
02:26
Imron & Durdona Kurbonova
Ishq o'zi nima? (Tangrim)
03:19
Ruhsora Emm & Say Mo
Money (Манит)
02:16
Lola
O'zicha
02:14
Elmurod Ziyoyev
Yig'lama gulim
03:53
Bahodir Mamajonov
Sadarayhon (New version)
03:38
Ozodbek Nasimov
Vadasida turolmaganlar
02:42
Tabassum Davronova
Bomba
03:16
BlackLove
Princessa
02:33
Jalilbek Rasulov
Sevma ey yurak
03:16
Muxabbat Abduraxmanova
O't bosmasin
04:26
Shukrullo Olimjonov
Do'stga ishonmayman
04:10
Ilyos Yunusiy
Dil yarasi bitmayapdi yaqinlarning azobidan
00:41
Milena Madmusayeva
Sizni sevsam maylimi
03:22
Shoxrux (Ummon)
Ayt sevmadimmi vadalarga vafo qilmadimmi
04:03
Jasmin
Yor (Cover Version)
04:25
Zarifjon Safarov
Zebo
02:58
Baxtiyor Goziyev
Nomardlar
03:14
Laylo Axmadova
Qalbim
02:47
Ismail
Robijon
02:25
Barhayot Umarov
Sindi ko'ngil
02:48
Tohir Mahkamov
Farzand armoni
05:20
Furqat Macho
Çok Çok
02:51
Surayyo Qosimova & Shavkat Zulfiqor
Yetkazganinga shukur
03:04
Ibrohim Nurmatov
Ota
03:35
Shoxruz (Abadiya)
Onam (New version)
03:57
Jamshid Ximmatov
Onajonim
00:22
Gulinur
Yolvara
03:32
AbroBey
Yumshoq
02:46
Eldido
Do'stim
03:19
Nodir Ibrohimov
Chidolasanmi
03:40
Shoxruz (Abadiya)
Oq Atirgul
03:49
Zohid
Xiyonat (Remix 2025)
02:20
Nodiraxon Subhonova
Ancha bo'ldi
04:29
Shohruxxon Abdugofurov
Otam
03:43
Nilufar Usmonova
Ishq
03:25
Jasmin
Achinarli
03:07
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00