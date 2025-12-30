J.R.B - One moment
|Ijrochi:
|J.R.B
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|129
|Hajmi:
|7.2 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2025
Qo'shiq haqida
J.R.Bning «One moment» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 129 marta tinglangan — bu J.R.Bning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’nglim olding (Remix)», «Cukur», «O'zicha (Remix)».
J.R.B - One moment qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.