J.R.B - One moment

J.R.B — One moment
Ijrochi: J.R.B
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 129
Hajmi: 7.2 MB
Davomiyligi: 03:55
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

J.R.Bning «One moment» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 129 marta tinglangan — bu J.R.Bning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’nglim olding (Remix)», «Cukur», «O'zicha (Remix)».

J.R.B - One moment qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00