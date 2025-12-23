J.R.B, Sokak47 - Cukur
|Ijrochilar:
|J.R.B, Sokak47
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|96
|Hajmi:
|4.28 MB
|Davomiyligi:
|02:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
«Cukur» — J.R.B va Sokak47 ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 96 marta tinglangan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «One moment», «Ko’nglim olding (Remix)», «Habibi».
J.R.B, Sokak47 - Cukur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.