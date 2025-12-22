Asadbek Ismoilov - To'ying kuni musofir edim
|Ijrochi:
|Asadbek Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|534
|Hajmi:
|7.03 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
Asadbek Ismoilovning «To'ying kuni musofir edim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 534 marta tinglangan — bu Asadbek Ismoilovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Asadbek Ismoilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sizdar uzr», «Sog’indim ona». Bu Asadbek Ismoilovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.
Asadbek Ismoilov - To'ying kuni musofir edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.