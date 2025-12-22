Asadbek Ismoilov - To'ying kuni musofir edim

Asadbek Ismoilov — To'ying kuni musofir edim
Ijrochi: Asadbek Ismoilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 534
Hajmi: 7.03 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Asadbek Ismoilovning «To'ying kuni musofir edim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 534 marta tinglangan — bu Asadbek Ismoilovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Asadbek Ismoilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sizdar uzr», «Sog’indim ona». Bu Asadbek Ismoilovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.

Asadbek Ismoilov - To'ying kuni musofir edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
To'y qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00