Ноябрь 2025
268 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
G'aybulla Tursunov
Quralay (DJ Tab Remix)
02:30
Feruza Jumaniyozova
Jim-jim
04:40
Sevdor Tohirov & Abror Akmalovich
Begona
03:21
Shokhrullo Abdullaev
Orzu (cover Jo'rabek)
03:39
Dior
Yig'lama
02:49
Temur Abdusalimov
Jamalak (cover)
03:46
Mahmud Xamidov
Qizlarim
03:50
Og'abek Safarov
Ayt jonim
02:23
JAVA
Uylanish
03:25
Humoyun Nazarov
Sog'liq pulga sotilmaydi (cover Renat Sobirov)
03:25
Ozoda
Xitlar popurisi (konsert version)
08:46
Zilola Ibragimova
Opangga mazza
03:37
Khusnorik
Ketaman
02:45
Sunnatillo & Sunnatillo Do'stov
Yonaman
03:30
Sahar
Malak
03:18
Sevinch Mo'minova
Ayt mani sevasanmi
02:53
Akobir Ashurkulovich
Onajon
04:41
Malika Rahmonova
London Parij
03:18
Rohila Ro'zimova
Kelaveraman
04:16
Elshod Normurodov
Qizim
03:15
Xurmatbek Raximov
Akam
02:55
Elmurod Haqnazarov
Erka qizim
05:05
Q.zlar
Baland
02:44
Odilxo'ja Nodirov
Begonadek
03:59
Ravshanbek Tojimatov
Kechirgin meni 2
03:18
Doniyor Bakirov
Bevafo
03:39
Jahongir Otajonov
Moda
03:21
Uzmir
Kimlarmiz
02:53
Zulayho Boyxonova
Sevasanda
03:24
Bahrom Nazarov
Galadi
02:39
Sirojiddin Hojiyev
Yig’lama bolajon
03:15
Shahzod Uskenbayev
Onam
03:11
Nodirbek Shomirzayev
Sevgi
04:25
Xusanboy Omonboyev
Alam
04:15
Akramjon Xotamov
Yodat mekunam
03:21
Jonibek Zoirov
Shirinsadoyam
02:52
Azizbek Hamidov & Ehson Ikromov
Ду се бор намеша
02:34
Mushtariy Zafar
Topolmayman
03:22
Feruza Karimova
Sev qaytadan
03:36
Isomiddin Nur
Onajon yig'lamang
03:38
Suxrob Xamdamov
Bay-bay
02:48
Laziza Usmanova
Koinot
03:21
Sodiqbek Soliyev
Leylam
04:30
Elyorbek Raxmatov
Hajga olib borsam
03:19
Hamzabek Abdullayev
Lola ko'rdim
02:38
Shoxruz (Abadiya)
Sevmagan
02:40
Farrux Raimov
Sog'indi yurak
01:07
Nigina Ismailova & Nigina Ismoilova
O'rgandim
03:19
Jamshid Ximmatov
Dil
00:30
Benom
Sen uchun
02:37
Izzatbek Holiqov
Tulkilar ham ko'paydi
02:59
Rashid Matniyozov
Urmang bolangiz
04:24
Vohidjon Isoqov
Ota-ona
03:24
Aziza Qobilova
Nega sevding
03:42
Narzullo Norov
Oyimcha
02:00
Shirin Zaitova
Ай кабги дари
02:46
Farrux Raimov
Ko'nglim
04:13
Samandar Xamraqulov
Xumori bo'ldi
03:08
Samandar Xamraqulov
Surxonda
03:35
Samandar Xamraqulov
Seni sog'inaman
03:41
Samandar Xamraqulov
Sen o'zing (New version)
03:51
Samandar Xamraqulov
Mana yana
03:22
Samandar Xamraqulov
Jonim
03:42
Samandar Xamraqulov
Bevafo yorim
03:16
Samandar Xamraqulov
All right
02:47
Samandar Xamraqulov
Шайдо шудам
03:19
Dilmurod Dadashev
Quralay
03:19
Dilmurod Dadashev
Kapalak
04:15
Ozoda
Chamadon
03:08
Ruxshona & Bojalar
Habibi
03:03
Asliddin Isoqov
Sog'inganlarim
04:21
Ruxshona & Bojalar
Habibi
03:03
Umidaxon
Yashirib sevdim
04:38
Xushnud
Bevafo yor
04:08
Gulinur
Ammajonim
02:53
Iroda Allabergenova
Yashab ko'ring bir kun men bo'lib
04:01
Dilshat Nurmatov
Do'stlar bilan
03:07
Tohirbek Boboyev
Ona sizni unutdim
02:29
Shokir & Nodi
Bir nafas, bir jang
03:06
FayZee
Karmonim bo'm-bo'sh
03:39
Sanjar Halikov
Go'zalim
03:31
Gulsanam Mamazoitova
Olma
03:32
VIA Marokand
Yomg'ir
03:57
Aymar Zairov
Xonima
03:08
Jasur Raxmatov
Turo nameparastam
02:57
Akmaljon Isroilov
Qiz uzatgan otalar
03:37
Gafur
Мосты
02:54
J.R.B
Xayolimda (Deep house)
04:46
J.R.B
Out of Love
03:32
J.R.B
Kelimeler
02:27
J.R.B
Afro vibe
03:30
Murodjon Mashrabov
Qizim
04:37
Amirjon Uzoqov
Mastam-mastam
04:01
Bahriddin Zuhriddinov
Yomonam sevaman
03:22
Shoxruz (Abadiya)
Sevaman
03:23
Айкерім Қалаубаева
Жүрек неге жылайды?!
03:21
BAYANSULU
Aua rai
02:39
Dilmurod Otajonov
Jonim jonim dedim
03:08
Ozoda Nursaidova
Chamadon
03:18
Qahramon Zamon
Bilaman
03:32
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00