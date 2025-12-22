Vohidjon Isoqov - Aliya
|Ijrochi:
|Vohidjon Isoqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|104
|Hajmi:
|6.78 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Aliya» qo'shig'ini Vohidjon Isoqov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 104 marta tinglangan. Vohidjon Isoqov ijrosida saytda jami 114 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Duk duk», «Ozimni sevgilim», «Sensiz». Bu Vohidjon Isoqovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Vohidjon Isoqov - Aliya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.