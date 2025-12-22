Vohidjon Isoqov - Aliya

Vohidjon Isoqov — Aliya
Ijrochi: Vohidjon Isoqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 104
Hajmi: 6.78 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aliya» qo'shig'ini Vohidjon Isoqov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 104 marta tinglangan. Vohidjon Isoqov ijrosida saytda jami 114 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Duk duk», «Ozimni sevgilim», «Sensiz». Bu Vohidjon Isoqovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Vohidjon Isoqov - Aliya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00