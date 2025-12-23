Jasurbek Parpiyev - Nasibajon
|Ijrochi:
|Jasurbek Parpiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|47
|Hajmi:
|6.35 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-12-2025
Qo'shiq haqida
Jasurbek Parpiyevning «Nasibajon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 47 marta tinglangan — bu Jasurbek Parpiyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Jasurbek Parpiyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sportchilar». Bu Jasurbek Parpiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jasurbek Parpiyev - Nasibajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.