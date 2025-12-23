Jasurbek Parpiyev - Nasibajon

Jasurbek Parpiyev — Nasibajon
Ijrochi: Jasurbek Parpiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 47
Hajmi: 6.35 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Jasurbek Parpiyevning «Nasibajon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 23-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 47 marta tinglangan — bu Jasurbek Parpiyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Jasurbek Parpiyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sportchilar». Bu Jasurbek Parpiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jasurbek Parpiyev - Nasibajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00