Muhammad Sobir - Odamlar

Muhammad Sobir — Odamlar
Ijrochi: Muhammad Sobir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 97
Hajmi: 3.81 MB
Davomiyligi: 02:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammad Sobirning «Odamlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:04, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 97 marta tinglangan — bu Muhammad Sobirning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Rose in the Desert», «Луна Кашмира», «Bo'ldi bas».

Muhammad Sobir - Odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00