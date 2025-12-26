Muhammad Sobir - Odamlar
|Ijrochi:
|Muhammad Sobir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|97
|Hajmi:
|3.81 MB
|Davomiyligi:
|02:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2025
Qo'shiq haqida
Muhammad Sobirning «Odamlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:04, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 97 marta tinglangan — bu Muhammad Sobirning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Rose in the Desert», «Луна Кашмира», «Bo'ldi bas».
Muhammad Sobir - Odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.