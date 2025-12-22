Ozodbek Xaydarov - Shukrona
|Ijrochi:
|Ozodbek Xaydarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|31
|Hajmi:
|7.38 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2025
Qo'shiq haqida
«Shukrona» qo'shig'ini Ozodbek Xaydarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan — bu Ozodbek Xaydarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Ozodbek Xaydarov - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.