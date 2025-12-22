Ozodbek Xaydarov - Shukrona

Ozodbek Xaydarov — Shukrona
Ijrochi: Ozodbek Xaydarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 31
Hajmi: 7.38 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shukrona» qo'shig'ini Ozodbek Xaydarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan — bu Ozodbek Xaydarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Ozodbek Xaydarov - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00