Janob Rasul - Soxtalar (Remix)
|Ijrochi:
|Janob Rasul
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|478
|Hajmi:
|5.34 MB
|Davomiyligi:
|02:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2025
Qo'shiq haqida
«Soxtalar (Remix)» — Janob Rasul ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 478 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».
Janob Rasul - Soxtalar (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.