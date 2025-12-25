Janob Rasul - Soxtalar (Remix)

Janob Rasul — Soxtalar (Remix)
Ijrochi: Janob Rasul
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 478
Hajmi: 5.34 MB
Davomiyligi: 02:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Soxtalar (Remix)» — Janob Rasul ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:54, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 478 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».

Janob Rasul - Soxtalar (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00