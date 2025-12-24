Muhammad Sobir - Луна Кашмира

Muhammad Sobir — Луна Кашмира
Ijrochi: Muhammad Sobir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 64
Hajmi: 6.74 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Луна Кашмира» qo'shig'ini Muhammad Sobir ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 64 marta tinglangan. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Odamlar», «Rose in the Desert», «Bo'ldi bas».

Muhammad Sobir - Луна Кашмира qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00