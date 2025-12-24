Muhammad Sobir - Луна Кашмира
|Ijrochi:
|Muhammad Sobir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|64
|Hajmi:
|6.74 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2025
Qo'shiq haqida
«Луна Кашмира» qo'shig'ini Muhammad Sobir ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 64 marta tinglangan. Muhammad Sobir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Odamlar», «Rose in the Desert», «Bo'ldi bas».
Muhammad Sobir - Луна Кашмира qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.