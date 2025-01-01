Сентябрь 2025
86 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xurshidbek Hojimirzayev
Bitta juda yomon qiz bor
03:15
Vohidjon Isoqov
Sen o'shamu
03:42
Mashhur Muhammad
Rashk Pro Max
04:12
Azimchik & Javlonne
Kerak emas
02:06
Shahriyor & ZOFF
Seni ko'rdim (Remix)
03:56
Bunyod Xasanov
Yetmadim
02:41
Rustam Ismatov
Nolam
03:41
Karina
Sevdim
02:34
FayZee
Aybim nimada
02:44
Lazizbek Latipov
Bormo-Bormo
03:03
Humor guruhi
К тебе
04:56
Muhiddin
Pora
04:30
Marom guruhi
Popuri
07:44
Beggi & Mardon Otajonov
Unutolmadim
02:52
Shuhratxon Muhammadxonov
Pul
05:08
Shaxrux Yuldashev
Yurak
03:10
Nodir Zoitov
Telbaman
03:02
Yunkaa & Masha Tilla
Shunaqa gaplar
02:43
RELA-D
Yovvoyi
01:57
Feruza Jumaniyozova
Sham
03:27
Sabi
Мурашки
02:12
Shohruhxon & J.R.B & SHNX
Ketaman (Afro house mix)
03:23
Uzmir va Mira
Sevmasam bulmas
03:19
Giyosbek Narzullayev
Yuragimda yashar bir qiz ijarada
00:38
Izzat Shukurov
Devonangman
00:44
AbroBey
Arosat
01:02
Mashxurbek Yuldashev
Indamasa
00:37
Barhayot Umarov
Senda gapim bor
02:04
Xamdam Sobirov
Soy bo'yida / Manga 1 / Mang'a bir
01:18
Anvar Nishonov
Men ko'rgan kunlarni ko'rmang ilohim
03:55
Bekzod Berdiqulov & Bonuxon
O'ynali
03:11
Shavkat Zulfiqor
Onasi
03:28
Yorqinxo'ja Umarov
Telbaman
03:48
Shavkat Zulfiqor
Bir qop pulim bo'lsaydi
02:45
Boburbek Arapbaev
Jonim
03:42
Aziza Qobilova
Cheri, cheri lady
03:18
Asilbek Bo'riyev
Orom yo'q
03:48
Sherzodbek Shoraxmedov
Go'zal qiz
04:08
Rayhon
Javob ber (remix)
05:54
Yulduz Turdiyeva
Jozibali (Cover)
03:01
Ismail
Sog'inasan
03:40
Yunkaa
XXIII
02:37
Sardor Tairov
Hali imkon bor
03:22
Alisher Uzoqov
Oshiqman
03:07
Mirjalol Ne'matov
Dilbar
03:00
Mashxurbek Yuldashev
Ishqada holim (Tugamas Azoblar)
03:28
Sevinch Ismoilova
Sevgimizni sotding kimlara (Konsert versiya)
03:04
Botir Qodirov
Oltin qanot
00:25
Muhammadziyo Anvarov
Bir kun pulim ko'p bo'lib ketsa
02:06
Mashxurbek Yuldashev
Kapalagim
03:06
Xurshidbek Qahhorov
Balosan
01:56
Ozod Shukurulloyev
Doim Yoningda
03:08
Xojiakbar Ruzmetov
Sev mani
03:50
Imron
Ko'zlari jallod
02:49
Aziz Yuldashev
Bilolmadim
04:23
Nargiz
Bag'ringga bos
03:28
Ruhsora Emm & Lola
Alam
02:37
Kaniza
Qaltirataman
03:27
Gulinur
Suymasa suymasin
03:01
Shokir
Formula 1
02:22
Konsta
TUN
02:44
Doxxim
Tunda Qo'ng'iroq Qil
03:26
Mahliyo Omon
Jane
02:54
Anvar G'aniyev
Jonginam
02:53
Ippocik & Senur
Qoravoy
00:42
Shavkat Zulfiqor
Kibrlanma
03:30
Otush
Shu-shu
03:10
Sharof Muqimov
Baxtli edik-ku
04:04
Aziz Yuldashev
Jonim mani
03:59
Shohjaxon Bozorov
No'ldan chiqqanlar
03:37
Alisher Ro'zmetov
Muhabbatim
03:30
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevgidan
04:00
Abduvali Rajabov
Sen yonimda
03:49
Izzatbek Holiqov
Eh bu sevgi yomon ekanda
00:43
Aida
Sana yenildim
03:16
Shoxruxbek Ergashev
Dadam bilan yonma-yon
04:37
Yagzon
To'yga chaqirmapsan
00:59
Ajiniyaz Xo'jambergenov
Bilet alsyn
03:36
Sardor Rasulov
Yoshligim suvda oqdi
03:18
Konsta
Xayrli tong
02:48
Nilufar Usmonova
O sevgi
03:48
Umar Shamsiyev
Hilpillaydi
03:45
Xurshid Rasulov
Yoshligimga qaytgim keladi (new version)
04:21
Yulduz Abdullayeva
Lazgi
05:13
Yulduz Usmonova
Surma
03:58
Yulduz Usmonova
Yosuman
03:25
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00